"Актобе" победил "Шахтер" и вышел в топ-3 чемпионата Казахстана

Футбольный клуб "Актобе" одержал гостевую победу над карагандинским "Шахтером" в рамках матча 25-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Встреча состоялась на стадионе "Шахтер" в Караганде и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3.
Первый гол на 23-й минуте забил гвинейский полузащитник "Актобе" Амаду Думбия.
"Шахтер" сравнял счет на 52-й минуте благодаря точному удару грузинского форварда Имеда Ашортия. Исход встречи решил дубль казахстанского игрока гостей Армана Кенесова на 55-й и 60-й минутах.
После этого матча "Актобе" поднялся на третье место в таблице национального чемпионата, набрав 40 очков в 23 матчах. "Шахтер" без шансов завершит этот сезон на последнем 13-м месте (10 баллов в 24 играх).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2182286-aktobe-pobedil-shahter-vyshel-v-top-3-chempionata-kazahstana/