"Манчестер Сити" сенсационно потерпел первое поражение в сезоне АПЛ

Футболисты "Манчестер Сити" потерпели выездное поражение от "Борнмута" в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Виталити" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Забитыми мячами у победителей отметились ганец Антуан Семеньо (9 минута) и бразилец Эванилсон (64). Единственный гол гостей оформил хорват Йошко Гвардиол (82).

"Манчестер Сити" в нынешнем сезоне проиграл впервые в АПЛ и второй раз суммарно. При этом другое поражение пришлось на прошлый матч команды с "Тоттенхэмом" в Кубке лиги, из-за чего она покинула турнир.

"Горожане" с 23 очками опустились на вторую позицию чемпионате и отдали лидерство "Ливерпулю", который в десятом туре дома обыграл "Брайтон" со счетом 2:1.

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