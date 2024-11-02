"Аль-Наср" потерял очки в матче с чемпионом, Роналду получил желтую карточку

Футболисты столичных "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" не выявили победителя в очном матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в Эр-Рияде на домашнем стадионе "Аль-Насра" и сыграли вничью со счетом 1:1.

Уже на первой минуте бразильский полузащитник хозяев Андерсон Талиска вывел свою команду вперед. В начале второго тайма еще один его гол был отменен благодаря системе VAR.

Гости отыгрались на 77-й минуте усилиями сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Португальский капитан и нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду провел на поле весь матч, не отметился результативными действиями и получил желтую карточку. Его команда набрала 19 очков и занимает третье место в таблице.

"Аль-Хиляль" впервые в сезоне потерял очки. Однако действующие чемпионы Саудовской Аравии, а также обладатели Кубка и Суперкубка страны с 25 баллами остались лидерами лиги. Второе место с 24 очками занимает "Аль-Иттихад".

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