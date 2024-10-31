Футболист сборной Казахстана забил дебютный гол в российской команде

Нападающий сборной Казахстана по футболу Артур Шушеначев отметился голом в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России, передает корреспондент NUR.KZ.

На этой стадии "Сочи", за который выступает форвард, принимал на своем поле "Спартак" из Костромы. Основное время матча на стадионе "Фишт" завершилось вничью со счетом 2:2.

Шушеначев забил первый мяч в игре, отличившись на 17-й минуте. Также у хозяев гол оформил Кирилл Кравцов (69). В составе гостевой команды по мячу забили Дмитрий Садов (47) и Илья Рубцов (90+1).

В серии пенальти сочинцы выиграли со счетом 4:2. Шушеначев в ней не участвовал, так как был заменен в середине второго тайма.

Таким образом, "Сочи" вышел в следующую стадию и продолжит борьбу за трофей. Напомним, Шушеначев выступает в российской команде с сентября на правах аренды из израильского "Хапоэля" (Беэр-Шева).

Гол "Спартаку" стал для казахстанца дебютным в "Сочи". В матче предыдущей стадии с ульяновской "Волгой" один из мячей также сначала записали на его счет, но в итоговом протоколе значился автогол.

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