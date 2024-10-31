Минус трофей: "Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму" и вылетел из Кубка английской лиги

Футболисты "Манчестер Сити" потерпели поражение от лондонского "Тоттенхэма" в выездном матче 1/8 финала Кубка английской лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в столице Великобритании и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Голами в составе лондонцев отметились Тимо Вернер (5 минута) и Папе Матар Сарр (25). Единственный мяч гостей забил Матеус Нунес (45+4).

Таким образом, "Манчестер Сити" вылетел из Кубка английской лиги и лишился шансов на этот трофей. "Тоттенхэм" вышел в четвертьфинал.

Жеребьевка следующей стадии уже состоялась. В 1/4 финала будут сыграны следующие матчи:

"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед";

"Ньюкасл Юнайтед" — "Брентфорд";

"Саутгемптон" — "Ливерпуль";

"Арсенал" — "Кристал Пэлас".

Четвертьфиналы запланированы на 17 декабря.

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