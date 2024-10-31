Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Минус трофей: "Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму" и вылетел из Кубка английской лиги

Опубликовано:

Футболисты "Тоттенхэма" в сезоне 2024/25
Футболисты "Тоттенхэма". Фото: Chloe Knott - Danehouse/Getty Images

Футболисты "Манчестер Сити" потерпели поражение от лондонского "Тоттенхэма" в выездном матче 1/8 финала Кубка английской лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в столице Великобритании и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Голами в составе лондонцев отметились Тимо Вернер (5 минута) и Папе Матар Сарр (25). Единственный мяч гостей забил Матеус Нунес (45+4).

Таким образом, "Манчестер Сити" вылетел из Кубка английской лиги и лишился шансов на этот трофей. "Тоттенхэм" вышел в четвертьфинал.

Жеребьевка следующей стадии уже состоялась. В 1/4 финала будут сыграны следующие матчи:

  • "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед";
  • "Ньюкасл Юнайтед" — "Брентфорд";
  • "Саутгемптон" — "Ливерпуль";
  • "Арсенал" — "Кристал Пэлас".

Четвертьфиналы запланированы на 17 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2181206-minus-trofey-manchester-siti-proigral-tottenhemu-i-vyletel-iz-kubka-angliyskoy-ligi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie