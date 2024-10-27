"Интер" и "Ювентус" забили восемь голов в Дерби Италии

Футболисты миланского "Интера" и туринского "Ювентуса" оформили результативную ничью в матче девятого тура чемпионата Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча, которую исторически называют Дерби Италии, прошла на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане и завершилась со счетом 4:4.

В составе хозяев дубль с пенальти оформил Петр Зелиньский (15, 37 минута), еще по мячу забили Генрих Мхитарян (35) и Дензел Думфрис (53). У гостей отличились Душан Влахович (20), Тимоти Веа (26) и Кенан Йылдыз (72, 82).

Ничья позволила "Интеру" набрать 18 очков и сохранить вторую позицию. Выше в таблице находится только неаполитанский "Наполи", в активе которого 22 балла.

"Ювентус" набрал 17 очков и замыкает тройку лидеров. При этом туринцы остаются единственной командой, которая не проигрывала в нынешнем сезоне Серии А (четыре победы и пять ничьих).

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