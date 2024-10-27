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"Барселона" разгромила "Реал" в гостевом матче чемпионата Испании по футболу

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Польский футболист Роберт Левандовский
Роберт Левандовский. Фото: Diego Souto/Getty Images

Футболисты "Барселоны" одержали крупную "сухую" победу над мадридским "Реалом" в выездном матче 11-го тура чемпионата Испании, передает корреспондент NUR.KZ.

Эль-Класико прошло на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице и завершилось со счетом 4:0 в пользу гостей.

Дубль оформил польский форвард Роберт Левандовский (54, 56 минуты), который укрепил свое лидерство в бомбардирской гонке. Еще по мячу забили испанский нападающий Ламин Ямаль (77) и бразильский вингер Рафинья (85).

На 30-й минуте Килиан Мбаппе отметился голом, но рефери с помощью VAR зафиксировали офсайд у французского форварда хозяев и отменили взятие ворот.

"Барселона" прервала серию из четырех поражений от "Реала" в официальных матчах. Каталонцы набрали 30 очков и сохранили лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от мадридцев.

В активе столичной команды осталось 24 балла, она занимает второе место в Ла Лиге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2179083-barselona-razgromila-real-v-gostevom-matche-chempionata-ispanii-po-futbolu/

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