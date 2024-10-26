"Елимай" проиграл "Атырау", но сохранил место в топ-5 чемпионата Казахстана по футболу

Футбольный клуб "Елимай" из Семея потерпел минимальное поражение в рамках матча 24-го тура Казахстанской премьер-лиги против ФК "Атырау", передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча на стадионе "Мунайши" в Атырау завершилась победой хозяев поля с минимальной разницей в счете 1:0.

Единственный гол в этом матче забил 32-летний белорусский нападающий "Атырау" Николай Сигневич, успешно реализовавший свой момент за пять минут до окончания основного времени матча.

После этого поражения "Елимай" остался на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Казахстана по футболу, имея в своем активе 37 очков в 23 встречах.

"Атырау", несмотря на победу, также не смог улучшить свои позиции и сохранил за собой седьмое место (32 очка в 21 матче).

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