"Окжетпес" из Кокшетау выиграл Первую лигу Казахстана по футболу

Футбольный клуб "Окжетпес" из Кокшетау пятый раз в истории стал чемпионом Первой лиги — второго по силе дивизиона Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу состоялись матчи заключительного 30-го тура розыгрыша.

"Окжетпес" на своем поле со счетом 5:0 разгромил молодежную команду кызылординского "Кайсара" благодаря голу Даурена Жумата, а также дублям Батырхана Тажибая и Алияра Мухаммеда.

Кокшетаусцы набрали 63 очка после 28 матчей и сохранили первое место в таблице. Команда пятый раз в истории выиграла Первую лигу и заработала повышение в классе.

Также по спортивному принципу путевку в Казахстанскую премьер-лигу получил "Улытау". Команда из Жезказгана одержала победу в последнем туре, набрала 60 очков и стала серебряным призером соревнований.

Бронзовые медали Первой лиги достались актаускому "Каспию". Во Вторую лигу вылетел "Арыс" из Туркестанской области.

Напомним, ранее стало известно, что единственным клубом, который покинет КПЛ и перейдет в Первую лигу, будет карагандинский "Шахтер".

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