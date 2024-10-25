"Астана" проиграла чемпиону Уэльса в матче Лиги конференций

Футболисты "Астаны" на выезде потерпели поражение от валлийского клуба "Нью-Сейнтс" из Ллансантфрейда в матче общего этапа Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура. Домашний стадион "Нью-Сейнтс" не соответствует требованиям УЕФА к матчам данного уровня, поэтому игра прошла на арене "Монтгомери Вотерс Медоу" в английском Шрусбери.

Номинальные хозяева одержали победу со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились североирландский нападающий Рори Холден (40 минута) и шотландский форвард Деклан Макманус (78), который реализовал пенальти.

Для "Нью-Сейнтс" победа стала первой в основных сетках еврокубковых турниров. Чемпионы Уэльса трех последних сезонов набрали три очка и догнали по этому показателю "Астану".

Отметим, что казахстанская команда проводила матч без большинства игроков основного состава ввиду плотного графика и затяжного перелета в Великобританию и обратно.

В третьем туре общего этапа Лиги конференций "Астана" 7 ноября на выезде встретится с кипрским "Пафосом".

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