Разгромом завершился матч "Челси" в Лиге конференций

Футболисты английского "Челси" одержали крупную выездную победу над греческим "Панатинаикосом" в матче Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура общего этапа. Матч на стадионе "Спирос Луис" в Афинах завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

В составе лондонцев дубль оформил португальский форвард Жоау Феликс (23, 55 минуты), еще по мячу забили украинский нападающий Михаил Мудрик (49) и французский полузащитник Кристофер Нкунку (59), который реализовал пенальти.

Автором единственного гола хозяев стал уругвайский форвард Факундо Пельистри (69).

Победа позволила "Челси" набрать максимальные шесть очков после двух туров. Напомним, лондонская команда на общем этапе сыграет с "Астаной". Матч пятого тура пройдет 12 декабря в Алматы.

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