"Барселона" разгромила "Баварию" в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской "Барселоны" одержали крупную домашнюю победу над немецкой "Баварией" в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках третьего тура. Матч на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.
В составе каталонцев хет-трик оформил Рафинья (1, 45, 56 минуты), еще один мяч забил Роберт Левандовский (36). Единственный гол мюнхенцев занес себе в актив Харри Кейн (18).
В другом матче дня английский "Ливерпуль" на выезде обыграл немецкий "РБ Лейпциг" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дарвин Нуньес (27).
Полные результаты игрового дня 23 октября:
- "Аталанта" (Италия) — "Селтик" (Шотландия). 0:0
- "Брест" (Франция) — "Байер" (Германия). 1:1
- "Манчестер Сити" (Англия) — "Спарта" (Чехия). 5:0
- "Барселона" (Испания) — "Бавария" (Германия). 4:1
- "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) — "Динамо Загреб" (Хорватия). 0:2
- "Янг Бойз" (Швейцария) — "Интер" (Италия). 0:1
- "Бенфика" (Португалия) — "Фейеноорд" (Нидерланды). 1:3
- "Атлетико" (Испания) — "Лилль" (Франция). 1:3
- "РБ Лейпциг" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия). 0:1
По итогам третьего тура общую таблицу Лиги чемпионов по дополнительным показателям возглавила английская "Астон Вилла", в активе которой максимальные девять очков. Столько же баллов набрал "Ливерпуль".
Матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 5-6 ноября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2178186-barselona-razgromila-bavariyu-v-matche-ligi-chempionov/