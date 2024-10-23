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"Тобол" выиграл перенесенный матч чемпионата Казахстана по футболу

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Казахстанский футболист Ислам Чесноков
Ислам Чесноков. Фото: Пресс-служба ФК "Тобол"

Футболисты костанайского "Тобола" одержали выездную победу над туркестанским "Тураном" в перенесенном матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча 15-го тура прошла на "Туркестан Арене" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Забитыми мячами отметились португальский форвард Руй Кошта (21 минута) и полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков (59).

Победа позволила "Тоболу" набрать 36 очков после 22 матчей и закрепиться на шестой позиции. На один балл костанайцы отстают от семейского "Елимая", "Актобе" и "Астаны", но у двух последних команд есть игры в запасе.

В активе "Турана" осталось 19 очков после 21 матча. Туркестанцы занимают 12-ю позицию, опережая только карагандинский "Шахтер", который лишился шансов на сохранение места в КПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2178074-tobol-vyigral-perenesennyy-match-chempionata-kazahstana-po-futbolu/

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