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Казахстанский футболист принял гражданство Кыргызстана

Опубликовано:

Ислам Юнусов
Ислам Юнусов. Фото: ФК "Дордой"

Казахстанский полузащитник футбольного клуба "Дордой" (Бишкек) Ислам Юнусов восстановил гражданство Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.

Пресс-служба бишкекского клуба заявила в своем Telegram-канале о том, что Ислам Юнусов восстановил гражданство Кыргызстана.

24-летний футболист пополнил состав ФК "Дордой" в 2022 году и был заявлен как казахстанский полузащитник. На официальном сайте команды в графе гражданство, также был отмечен Казахстан.

Ислам Юнусов
Ислам Юнусов. Фото: скриншот с официального сайта ФК "Дордой"

Отметим, в начале этого года Юнусов продлил контракт с "Дордоем" сроком на один сезон. Игрок провел за команду 38 матчей, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Свою профессиональную карьеру футболист начал в Казахстане в составе "Рузаевки", а также выступал за "Экибастуз" и "Мактаарал" в первой лиге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2177208-kazahstanskiy-futbolist-prinyal-grazhdanstvo-kyrgyzstana/

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