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Казахстанский тренер в шестой раз выиграл европейский чемпионат

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Казахстанский футбольный тренер Владимир Чебурин
Владимир Чебурин. Фото: Liam McBurney/PA Images via Getty Images

"Жальгирис", который возглавляет казахстанский тренер Владимир Чебурин, обеспечил себе золотые медали чемпионата Литвы по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда из Вильнюса в матче 33-го тура на выезде разгромила "Дайнаву" из Алитуса со счетом 5:0.

Победа позволила "Жальгирису" набрать 73 очка после 32 встреч и гарантировать себе первое место. Лидер таблицы опережает ближайшего преследователя ("Хегельманн" из Раудондвариса) на 13 баллов. Обеим командам осталось провести по четыре матча.

59-летний Чебурин в третий раз стал чемпионом Литвы с "Жальгирисом", который он возглавляет с января 2021 года. Еще трижды уроженец Караганды брал золото с "Судувой" из Мариямполе. По два раза Чебурин выигрывал Кубок и Суперкубок Литвы.

В Казахстане специалист работал в карагандинском "Шахтере" и кокшетауском "Окжетпесе". В Литве Чебурин непрерывно тренирует с 2016 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2177061-kazahstanskiy-trener-v-shestoy-raz-vyigral-evropeyskiy-chempionat/

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