"Кайрат" разгромил "Туран" и продолжил борьбу за чемпионство

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал разгромную победу над туркестанским "Тураном" в матче 23-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на Центральном стадионе Алматы.

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 5:1. Счет на 18-й минуте открыл грузинский полузащитник "Кайрата" Гиорги Зария. На 29-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Турана" Иван Хомуха. Хет-триком отличился бразилец Жоао Пауло (34, 74, 95).

Гол престижа на 86-й минуте забил игрок гостей Никола Цуцкич.

После этой встречи "Кайрат" поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Казахстана по футболу, набрав 38 очков в 21 матче. "Туран" остался на предпоследнем 12-м месте (19 баллов в 20 играх).

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