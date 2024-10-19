"Женис" минимально обыграл "Жетысу" в матче чемпионата Казахстана

Столичный футбольный клуб "Женис" одержал минимальную победу над талдыкорганским "Жетысу" в рамках матча 23-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч состоялся на стадионе "Шахтер" в Караганде, где номинальными хозяевами поля выступили игроки астанинского клуба.

Встреча завершилась победой "Жениса" со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил 30-летний грузинский защитник команды Зураб Тевзадзе на 55-й минуте игры.

Отметим, что эта победа не помогла "Женису" обойти своего соперника в таблице чемпионата Казахстана. Столичная команда занимает 10-е место, набрав 20 очков в 21 матче. "Жетысу", несмотря на поражение, сохранил за собой девятую позицию (23 балла, в 21 игре).

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