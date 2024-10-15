Сборная Казахстана обыграла Шотландию в матче отбора на молодежное Евро

Национальная сборная Казахстана по футболу до 21 года одержала домашнюю победу в заключительном матче отборочного турнира на Евро-2025, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на центральном стадионе Алматы и завершилось победой казахстанской команды над сборной Шотландии со счетом 3:2.

Счет в матче открыл казахстанец Айбар Абдулла, успешно реализовавший свой момент на 30-й минуте.

Шотландцам удалось сравнять спустя полчаса усилиями Леннона Миллера, однако на 64-й минуте футболист гостей Дейн Маррей был удален с поля и оставил свою команду в меньшинстве.

На 66-й минуте Казахстан вновь вышел вперед благодаря успешно реализованному пенальти Адилбека Жумаханова. На 74-й минуте третий гол в ворота Шотландии забил Ян Труфанов.

Точку в игре поставили соперники, отправив последний мяч на 85-й минуте.

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