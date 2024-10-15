Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана обыграла Шотландию в матче отбора на молодежное Евро

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу U21
Сборная Казахстана по футболу U21: Пресс-служба КФФ

Национальная сборная Казахстана по футболу до 21 года одержала домашнюю победу в заключительном матче отборочного турнира на Евро-2025, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на центральном стадионе Алматы и завершилось победой казахстанской команды над сборной Шотландии со счетом 3:2.

Счет в матче открыл казахстанец Айбар Абдулла, успешно реализовавший свой момент на 30-й минуте.

Шотландцам удалось сравнять спустя полчаса усилиями Леннона Миллера, однако на 64-й минуте футболист гостей Дейн Маррей был удален с поля и оставил свою команду в меньшинстве.

На 66-й минуте Казахстан вновь вышел вперед благодаря успешно реализованному пенальти Адилбека Жумаханова. На 74-й минуте третий гол в ворота Шотландии забил Ян Труфанов.

Точку в игре поставили соперники, отправив последний мяч на 85-й минуте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2174730-sbornaya-kazahstana-obygrala-shotlandiyu-v-matche-otbora-na-molodezhnoe-evro/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie