Гол Роналду помог сборной Португалии одержать третью подряд победу в Лиге наций

Мужская сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Польши в выездном матче третьего тура Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по группе А1 встретились на стадионе "Народовы" в Варшаве. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей по мячу забили Бернарду Силва (26 минута) и Криштиану Роналду (37), автоголом отметился поляк Ян Беднарек (88). У хозяев отличился Петр Зелиньский (78).

В другом матче этой группы сборная Хорватии одержала волевую домашнюю победу над Шотландией со счетом 2:1 благодаря голам Игора Матановича (36) и Андрея Крамарича (70). У гостей мяч забил Райан Кристи (33).

После трех туров португальцы набрали максимальные девять очков и единолично возглавляют группу. Хорватия идет второй (шесть баллов), Польша — третьей (три). Шотландцы без набранных очков замыкают таблицу.

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