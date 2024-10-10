Назван стартовый состав сборной Казахстана на матч Лиги наций с Австрией

Мужские сборные Австрии и Казахстана по футболу объявили стартовые составы на очный матч третьего тура Лиги наций, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Встреча пройдет на стадионе "Райффайзен Арена" в Линце и начнется в 23:45 по времени Астаны. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Асхат Тагыберген. Команда будет играть в форме желтого цвета. Главный тренер гостей — Станислав Черчесов.

Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:

Вратарь: Игорь Шацкий (№12);

Защитники: Алибек Касым (№18), Нуралы Алип (№3), Айбар Жаксылыков (№21), Ян Вороговский (№11);

Полузащитники: Ислам Чесноков (№23), Бахтиер Зайнутдинов (№19), Асхат Тагыберген (№8), Айбол Абикен (№6), Бауыржан Исламхан (№9);

Нападающий: Эльхан Астанов (№20).

Капитаном сборной Австрии будет полузащитник дортмундской "Боруссии" Марсель Забитцер. Возглавляет команду Ральф Рангник.

Полностью стартовый состав сборной Австрии выглядит так:

Вратарь: Александр Шлагер (№1);

Защитники: Филипп Линхарт (№15), Гернот Траунер (№4), Штефан Пош (№5), Конрад Лаймер (№20);

Полузащитники: Александр Прасс (№8), Романо Шмид (№18), Николас Зайвальд (№6), Кристоф Баумгартнер (№19), Марсель Забитцер (№9);

Нападающий: Жуниор Адаму (№16).

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