Назван стартовый состав сборной Казахстана на матч Лиги наций с Австрией

Мужские сборные Австрии и Казахстана по футболу объявили стартовые составы на очный матч третьего тура Лиги наций, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Встреча пройдет на стадионе "Райффайзен Арена" в Линце и начнется в 23:45 по времени Астаны. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Асхат Тагыберген. Команда будет играть в форме желтого цвета. Главный тренер гостей — Станислав Черчесов.
Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:
Вратарь: Игорь Шацкий (№12);
Защитники: Алибек Касым (№18), Нуралы Алип (№3), Айбар Жаксылыков (№21), Ян Вороговский (№11);
Полузащитники: Ислам Чесноков (№23), Бахтиер Зайнутдинов (№19), Асхат Тагыберген (№8), Айбол Абикен (№6), Бауыржан Исламхан (№9);
Нападающий: Эльхан Астанов (№20).
Капитаном сборной Австрии будет полузащитник дортмундской "Боруссии" Марсель Забитцер. Возглавляет команду Ральф Рангник.
Полностью стартовый состав сборной Австрии выглядит так:
Вратарь: Александр Шлагер (№1);
Защитники: Филипп Линхарт (№15), Гернот Траунер (№4), Штефан Пош (№5), Конрад Лаймер (№20);
Полузащитники: Александр Прасс (№8), Романо Шмид (№18), Николас Зайвальд (№6), Кристоф Баумгартнер (№19), Марсель Забитцер (№9);
Нападающий: Жуниор Адаму (№16).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2172799-nazvan-startovyy-sostav-sbornoy-kazahstana-na-match-ligi-naciy-s-avstriey/
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