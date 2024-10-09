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"Только обороняться – не наша философия": Черчесов поделился тактикой на матч с Австрией

Опубликовано:

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Фото: Серғали Балажан

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов поделился своим мнением о матче с Австрией в Лиге наций УЕФА, сообщает Meta-ratings.kz.

Напомним, Казахстану предстоит выездной матч с Австрией в рамках 3-го тура Лиги наций.

"Владея мячом больше в матче против норвежцев, Австрия проиграла. Когда у тебя мяч, это хорошо. Футбол состоит из двух компонентов: мяч у тебя и мяч не у тебя. Этим надо пользоваться. Понятно, возможно завтра у них может быть преимущество во владении мячом, но нам нужно построить игру так, чтобы минимизировать опасные моменты у наших ворот и навязать борьбу. Только обороняться – не наша философия", – сказал Черчесов.

Встреча Австрия – Казахстан состоится 10 октября в 23:45 по времени Астаны. Игра пройдет в городе Линц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2172294-tolko-oboronyatsya-ne-nasha-filosofiya-cherchesov-podelilsya-taktikoy-na-match-s-avstriey/

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