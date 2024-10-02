"Арсенал" "всухую" обыграл "ПСЖ": итоги дня в Лиге чемпионов

В ночь со вторника на среду по времени Казахстана завершились первые встречи второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, NUR.KZ представляет вашему вниманию результаты прошедших матчей.

Лондонский "Арсенал" одержал "сухую" победу над "ПСЖ". Канониры одержали уверенную победу над французским грандом благодаря голам Кая Хаверца (20-я минута) и Букайо Сака (35).

В параллельном матче "Барселона" одержала первую победу в текущем розыгрыше еврокубков, каталонцы разгромили швейцарский ФК "Янг Бойз" со счетом 5:0. Дублем отличился 36-летний Роберт Левандовский, по голу забили Рафинья и Иньиго Мартинес.

Швейцарцы также отличились автоголом Мохамеда Камары на 90-й минуте.

Еще двумя крупными победами отличились "Манчестер Сити" и дортмундская "Боруссия".

"Горожане" забили четыре безответных гола в ворота словацкого "Слована".

"Шмели" со счетом 7:1 победили шотландский "Селтик".

Остальные результаты игрового дня 1-2 октября:

"Ред Булл Зальцбург" – "Брест" 0:4

"Штутгарт" – "Спарта" 1:1

"ПСВ" – "Спортинг" 1:1

"Байер" – "Милан" 1:0

"Интер" – "Црвена звезда" 4:0

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