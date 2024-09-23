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Черчесов назвал расширенный состав сборной Казахстана на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Стал известен расширенный состав национальной сборной Казахстана по футболу на матчи Лиги наций УЕФА против Австрии и Словении, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

В расширенный список вошли 36 игроков:

  • Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Александр Заруцкий («Астана»), Стас Покатилов («Тобол»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»);
  • Защитники: Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба – «Ордабасы»), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – «Тобол»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – «Астана»), Михаил Габышев («Елимай»), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Лев Скворцов («Шинник», Россия), Асхат Балтабеков («Жетысу»), Улар Жаксыбаев («Кызылжар»), Адильбек Жумаханов («Атырау»);
  • Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – «Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Арман Кенесов («Актобе»), Аслан Дарабаев («Елимай»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (оба – «Астана»), Ислам Чесноков («Тобол»), Андрей Ульшин («Кайрат»);
  • Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Жан-Али Пайруз («Елимай»), Эльхан Астанов, Рамазан Каримов (оба – «Астана»), Артур Шушеначев («Сочи»);

Учебно-тренировочный сбор стартует 4 октября в австрийском городе Кремс и продолжится до 9-го числа.

Напомним, в октябре сборная Казахстана в рамках Лиги наций УЕФА проведет два матча. 10 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде против сборной Австрии. Игра состоится в городе Линц, на стадионе «Райффайзен Арена». Начало встречи – в 23:45 по казахстанскому времени.

Через три дня отечественная команда примет сборную Словении. Матч состоится в Алматы, на Центральном стадионе. Начало – в 18:00.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2164932-cherchesov-nazval-rasshirennyy-sostav-sbornoy-kazahstana-na-oktyabrskie-matchi-ligi-naciy-uefa/

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