Пенальти на 90+2 минуте принес "Атырау" победу над "Женисом" в матче КПЛ

Футбольный клуб "Атырау" одержал домашнюю победу над астанинским "Женисом" в рамках матча 21-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Мунайшы" в Атырау и завершилась волевой победой хозяев — 2:1.

Счет открыл полузащитник "Атырау" Ерсултан Калдыбеков. Казахстанец отправил мяч в свои ворота на 39-й минуте.

Однако хозяевам удалось отыграться после автогола и забить два мяча в ворота соперника. Сначала отличился таджикистанец Хусрав Тоиров (64-я минута), а победные три очка команде принес реализованный пенальти от казахстанца Адилбека Жумаханова на 90+2.

После этого матча "Атырау" идет на шестой позиции в таблице национального чемпионата, имея в активе 26 очков в 18 играх. "Женис" занимает 12-е место (13 баллов в 18 матчах), опережая только карагандинский "Шахтер".

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