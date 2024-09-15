Новый лидер чемпионата Казахстана по футболу определился после матча "Елимай" – "Тобол"

Семейский футбольный клуб "Елимай" одержал победу над "Тоболом" из Костаная в матче 20-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Спартак" в Семее и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил российский нападающий "Елимая" Ислам Машуков на 11-й минуте, увеличил разрыв в счете белорусский полузащитник команды Никита Корзун (89).

Ответный мяч в ворота соперника отправил полузащитник "Тобола" и сборной Казахстана Ислам Чесноков на пятой компенсированной минуте второго тайма.

На данный момент "Елимай" возглавляет турнирную таблицу КПЛ, набрав 34 очка в 19 матчах. Однако по итогам тура семейчане могут уступить лидерство "Актобе". "Тобол" идет на шестом месте (24 очка в 17 играх).

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