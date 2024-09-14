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"Мы бы не удержали счет без болельщиков": Черчесов – о ничьей с Норвегией в Алматы

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Cтанислав Черчесов
Cтанислав Черчесов. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал фактор зрительской поддержки в матче с Норвегией в рамках Лиги наций, передает NUR.KZ со ссылкой на “Матч ТВ”.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Казахстана на Центральном стадионе Алматы приняла Норвегию. Встреча завершилась "сухой" ничьей со счетом 0:0.

"Представьте стадион, который молчит. Думаю, что без этих болельщиков и стадиона — я их поблагодарил — мы бы счет 0:0 не удержали. Я убежден в этом, потому что это двенадцатый игрок. Знаем, каково играть, когда энергия тебя подхлестывает".

О выступлении игроков наставник команды заявил следующее:

"В лице наших футболистов мы найдем оружие. Алип вообще рвался все стандарты против Эрлинга Холанда играть. Мы ему и доверили, он справился. Как и Марочкин, Касым, естественно, и другие ребята. Вороговский не давал подавать. Быстров закрыл".

Эта игра стала дебютной для Станислава Черчесова у руля сборной Казахстана.

Во втором матче национальная команда потерпела поражение от Словении со счетом 0:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2161410-my-by-ne-uderzhali-schet-bez-bolelshchikov-cherchesov-o-nichey-s-norvegiey-v-almaty/

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