Герой "Астаны" в Лиге конференций принес команде победу в матче КПЛ

Футбольный клуб "Астана" одержал победу с минимальным отрывом над петропавловским "Кызыл-Жаром" в матче 20-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы и завершилась победой столичной команды со счетом 2:1.

Первым в матче отличился нигерийский форвард Джеффри Чинеду. Под занавес первого тайма нападающий не реализовал пенальти, однако результативно добил мяч после сейва казахстанского вратаря Вадима Петрова.

Гости ответили на первой компенсированной минуте. Гол в свой актив записал украинский нападающий "Кызыл-Жара" Алексей Щебетун.

На 57-й минуте Чинеду оформил дубль и принес своей команде три очка в этой встрече. Вскоре увеличить преимущество "Астаны" мог Усман Камара, но гвинейский форвард также не реализовал пенальти.

Столичная команда идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана (24 очка в 15 матчах). "Кызыл-Жар" занимает десятое место с 19 баллами в 18 встречах.

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