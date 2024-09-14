Нуралы Алип получил наказание за потасовку в матче "Зенита" и ЦСКА

Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип принял участие в центральном матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступает за санкт-петербургский "Зенит", который на выезде сыграл с московским ЦСКА. Гости одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу аргентинского форварда Лусиано Гонду на 43-й минуте.

Алип появился на поле сразу после перерыва, заменив колумбийца Вильмара Барриоса. На 80-й минуте казахстанец жестко сыграл при отборе мяча против бразильца Мойзеса. Алип бросил фразу в адрес упавшего оппонента, на что тот резко отреагировал.

К потасовке защитников присоединились другие футболисты команд. По итогам эпизода главный судья показал по желтой карточке и Алипу, и Мойзесу.

Благодаря победе "Зенит" набрал 20 очков и обеспечил себе первое место после восьмого тура.

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