Стало известно, когда "Астана" сыграет с "Челси" в Лиге конференций

На официальном сайте УЕФА опубликовано полное расписание матчей основного этапа Лиги конференций с участием казахстанского футбольного клуба "Астана", сообщает NUR.KZ.

Основной этап еврокубка стартует 2 октября, "Астана" стартует в Лиге конференций 3 октября в матче против сербского ФК "ТСЦ" из города Бачка-Топола.

3 октября. 21:45 "Астана" – "ТСЦ" (дома);

25 октября. 00:00. "Нью-Сейнтс" – "Астана" (на выезде);

7 ноября. 21:45. "Пафос" – "Астана" (на выезде);

28 ноября. 19:30. "Астана" – "Витория" (дома);

12 декабря. 19:30. "Астана" – "Челси" (дома);

20 декабря. 00:00. "АПОЭЛ" – "Астана" (на выезде).

Отметим, что на данный момент неизвестно, где "Астана" будет играть домашние матчи. На данный момент основной стадион клуба "Астана-Арена" закрыт на реконструкцию, еврокубковые матчи команда играет на Центральном стадионе Алматы.

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