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Стало известно, когда "Астана" сыграет с "Челси" в Лиге конференций

Опубликовано:

"Астана" футбол клубының ойыншылары
"Астана" футбол клубының ойыншылары. Фото: instagram.com/fca.astana

На официальном сайте УЕФА опубликовано полное расписание матчей основного этапа Лиги конференций с участием казахстанского футбольного клуба "Астана", сообщает NUR.KZ.

Основной этап еврокубка стартует 2 октября, "Астана" стартует в Лиге конференций 3 октября в матче против сербского ФК "ТСЦ" из города Бачка-Топола.

  • 3 октября. 21:45 "Астана" – "ТСЦ" (дома);
  • 25 октября. 00:00. "Нью-Сейнтс" – "Астана" (на выезде);
  • 7 ноября. 21:45. "Пафос" – "Астана" (на выезде);
  • 28 ноября. 19:30. "Астана" – "Витория" (дома);
  • 12 декабря. 19:30. "Астана" – "Челси" (дома);
  • 20 декабря. 00:00. "АПОЭЛ" – "Астана" (на выезде).

Отметим, что на данный момент неизвестно, где "Астана" будет играть домашние матчи. На данный момент основной стадион клуба "Астана-Арена" закрыт на реконструкцию, еврокубковые матчи команда играет на Центральном стадионе Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155603-stalo-izvestno-kogda-astana-sygraet-s-chelsi-v-lige-konferenciy/

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