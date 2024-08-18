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"Тобол" одержал разгромную победу в матче чемпионата Казахстана по футболу

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Футболисты Папе Алиун Ндиайе и Ислам Чесноков (слева направо)
Папе Алиун Ндиайе и Ислам Чесноков (слева направо). Фото: Пресс-служба ФК "Тобол"

Футболисты костанайского "Тобола" одержали крупную выездную победу над талдыкорганским "Жетысу" в матче 17-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Жетысу" и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе "Тобола" сначала отличился португалец Руй Кошта (2 минута), а затем дубль оформил футболист сборной Казахстана Ислам Чесноков (40, 51), который свой первый мяч забил с пенальти.

Благодаря победе костанайцы набрали 22 очка после 14 матчей и занимают пятое место в таблице КПЛ.

В активе "Жетысу" осталось 18 баллов после 16 встреч. Талдыкорганцы не могут выиграть в КПЛ с седьмого тура и занимают десятую позицию в таблице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2150308-tobol-oderzhal-razgromnuyu-pobedu-v-matche-chempionata-kazahstana-po-futbolu/

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