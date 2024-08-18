"Тобол" одержал разгромную победу в матче чемпионата Казахстана по футболу

Футболисты костанайского "Тобола" одержали крупную выездную победу над талдыкорганским "Жетысу" в матче 17-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Жетысу" и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе "Тобола" сначала отличился португалец Руй Кошта (2 минута), а затем дубль оформил футболист сборной Казахстана Ислам Чесноков (40, 51), который свой первый мяч забил с пенальти.

Благодаря победе костанайцы набрали 22 очка после 14 матчей и занимают пятое место в таблице КПЛ.

В активе "Жетысу" осталось 18 баллов после 16 встреч. Талдыкорганцы не могут выиграть в КПЛ с седьмого тура и занимают десятую позицию в таблице.

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