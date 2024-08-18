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Команду Роналду разгромили в матче за Суперкубок Саудовской Аравии

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

"Аль-Хиляль" в финале Кубка Саудовской Аравии по футболу одержал крупную победу над "Аль-Насром", за который выступает Криштиану Роналду, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды из Эр-Рияда встретились на Стадионе имени принца Султана бин Абдул Азиза в Абхе.

"Аль-Хиляль" одержал волевую победу со счетом 4:1 благодаря голам сербов Сергея Милинковича-Савича (55 минута) и Александра Митровича (63, 69), а также бразильца Малкома (72).

Единственный мяч "Аль-Насра" забил португалец Криштиану Роналду (44), который провел на поле всю встречу.

"Аль-Хиляль" второй раз подряд и пятый в истории выиграл Суперкубок Саудовской Аравии. Столичная команда — действующий триумфатор чемпионата и Кубка страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2150142-komandu-ronaldu-razgromili-v-matche-za-superkubok-saudovskoy-aravii/

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