Команду Роналду разгромили в матче за Суперкубок Саудовской Аравии

"Аль-Хиляль" в финале Кубка Саудовской Аравии по футболу одержал крупную победу над "Аль-Насром", за который выступает Криштиану Роналду, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды из Эр-Рияда встретились на Стадионе имени принца Султана бин Абдул Азиза в Абхе.
"Аль-Хиляль" одержал волевую победу со счетом 4:1 благодаря голам сербов Сергея Милинковича-Савича (55 минута) и Александра Митровича (63, 69), а также бразильца Малкома (72).
Единственный мяч "Аль-Насра" забил португалец Криштиану Роналду (44), который провел на поле всю встречу.
"Аль-Хиляль" второй раз подряд и пятый в истории выиграл Суперкубок Саудовской Аравии. Столичная команда — действующий триумфатор чемпионата и Кубка страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2150142-komandu-ronaldu-razgromili-v-matche-za-superkubok-saudovskoy-aravii/