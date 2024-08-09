Криштиану Роналду обратился к Пепе после завершения карьеры

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в Instagram обратился к своему бывшему партнеру по национальной команде центральному защитнику Пепе, передает NUR.KZ.

Напомним, ранее 41-летний Пепе объявил о завершении своей профессиональной карьеры футболиста.

"У меня не хватает слов, чтобы выразить, как много ты для меня значишь, друг. Мы выиграли все, что можно было выиграть на поле, но самым большим достижением является наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе. Ты уникален, брат.

Спасибо тебе за это", - написал Роналду.

Футболисты вместе выступали за мадридский «Реал», в составе которого трижды побеждали в Лиге чемпионов УЕФА и сборную Португалии, где им удалось стать чемпионами Европы в 2016 и завоевать золото Лиги наций в сезоне 2018/19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.