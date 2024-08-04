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Пенальти на 90+1 минуте позволил "Астане" обыграть "Туран" в матче чемпионата Казахстана

Опубликовано:

Игроки ФК "Астана"
Игроки ФК "Астана": Пресс-служба ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" одержал победу над туркестанским ФК "Туран" в рамках матча 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Хан-Тенри" в Алматы, он является временной ареной столичного клуба.

Счет в матче открыл нигерийский нападающий "Астаны" Ннамди Аханону, реализовавший свой момент на 35-й минуте игры.

Ответный мяч на свой счет записал сербский полузащитник "Турана" Никола Цуцкич (70-я минута).

Победу "Астане" принес успешно исполненный 11-метровый удар под занавес матча. На 90+1 гол с пенальти забил 27-летний футболист столичной команды Назми Грипши.

На данный момент подопечные Григория Бабаяна идут на восьмом месте в турнирной таблице КПЛ, а "Туран" расположился на 11-й строчке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2144386-penalti-na-90-1-minute-pozvolil-astane-obygrat-turan-v-matche-chempionata-kazahstana/

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