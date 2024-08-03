Голевой "перестрелкой" завершился матч чемпионата Казахстана "Атырау" – "Кайсар"

Футбольный клуб "Атырау" упустил победу над ФК "Кайсар" из Кызылорды в рамках матча 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Мунайшы" в Атырау, который является домашней ареной одноименного клуба.

В первом тайме команды не смогли реализовать свои моменты, однако во второй половине игры было забито четыре гола. Счет в матче открыл 38-летний белорусский полузащитник Игорь Стасевич на 58-й минуте. Увеличил разрыв нападающий хозяев поля Николай Сигневич (79-я минута).

Ответный гол "Кайсар" забил на 81-й минуте усилиями защитника Руслана Юденкова. На 90+4 минуте гости остались в меньшинстве. Главный арбитр матча Георгий Чеховский удалил с поля второго защитника команды Йована Пайовича. Однако спустя три минуты после инцидента кызылординцам удалось вырвать ничью.

Очко команде принес нападающий Дмитрий Бородин.

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