"Елимай" дома обыграл "Женис" в матче чемпионата Казахстана

Семейский футбольный клуб "Елимай" на своем поле одержал победу в матче 15-го тура чемпионата Казахстана над астанинским "Женисом", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на домашней арене "Елимая" - стадионе "Спартак" в Семее. Хозяева выиграли со счетом 1:0.

В первом тайме счет остался "сухим", ни одна из команд не смогла реализовать свои моменты. Единственный гол в матче был забит на 71-й минуте. Ворота столичной команды поразил белорусский полузащитник хозяев поля Никита Корзун.

По ходу игры главный арбитр матча Рустам Омаров показал четыре желтых карточки игрокам гостей. На официальном сайте Казахстанской футбольной лиги зафиксировано 21 нарушение правил (восемь против 13).

"Елимаю" удалось сохранить пятую позицию в турнирной таблице Казахстанской премьер-лиги, "Женис" идет на предпоследнем 12-м месте.

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