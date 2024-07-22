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Казахстанские арбитры будут судить еврокубковый матч с участием игрока национальной сборной

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Игрок ФК "Кайрат" Лука Гадрани и казахстанский рефери Данияр Сахи
Лука Гадрани и Данияр Сахи: Пресс-служба КФФ

Казахстанские арбитры получили назначения на матчи второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола.

Казахстанская бригада арбитров во главе с Данияром Сахи отработает на матче между командами "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) и "Черно море" (Болгария). Его ассистентами будут Сергей Васютин и Самат Тергеусизов, а резервным арбитром назначен Сакен Байымбет.

Отметим, что цвета "Хапоэля" защищает игрок Национальной сборной Казахстана Артур Шушеначев. 26-летний уроженец Тараза перешел в израильскую команду из алматинского "Кайрата" в феврале текущего года.

Встреча состоится 25 июля на стадионе "Ловеч" в одноименном городе Болгарии и начнется в 22:00 по казахстанскому времени.

Еще одна судейская бригада из Казахстана во главе с Саятом Карабаевым обслужит первый матч второго отборочного раунда турнира между "Динамо" Батуми (Грузия) и ФК "Дечич" (Черногория). Помогать ему будут Алексей Долгих и Дмитрий Белоградов, а в качестве четвертого арбитра назначен Рустам Омаров.

Матч пройдет 24 июля в Батуми, старт запланирован на 22:00.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2138181-kazahstanskie-arbitry-budut-sudit-evrokubkovyy-match-s-uchastiem-igroka-nacionalnoy-sbornoy/

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