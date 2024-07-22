Казахстанские арбитры будут судить еврокубковый матч с участием игрока национальной сборной

Казахстанские арбитры получили назначения на матчи второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола.

Казахстанская бригада арбитров во главе с Данияром Сахи отработает на матче между командами "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) и "Черно море" (Болгария). Его ассистентами будут Сергей Васютин и Самат Тергеусизов, а резервным арбитром назначен Сакен Байымбет.

Отметим, что цвета "Хапоэля" защищает игрок Национальной сборной Казахстана Артур Шушеначев. 26-летний уроженец Тараза перешел в израильскую команду из алматинского "Кайрата" в феврале текущего года.

Встреча состоится 25 июля на стадионе "Ловеч" в одноименном городе Болгарии и начнется в 22:00 по казахстанскому времени.

Еще одна судейская бригада из Казахстана во главе с Саятом Карабаевым обслужит первый матч второго отборочного раунда турнира между "Динамо" Батуми (Грузия) и ФК "Дечич" (Черногория). Помогать ему будут Алексей Долгих и Дмитрий Белоградов, а в качестве четвертого арбитра назначен Рустам Омаров.

Матч пройдет 24 июля в Батуми, старт запланирован на 22:00.

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