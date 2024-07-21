Разгромом с шестью забитыми мячами завершился матч "Кайсар" – "Тобол" в Кубке лиги

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" разгромил костанайский "Тобол" в матче третьего тура группового этапа Кубка лиги Казахстана, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась в Кызылорде на стадионе имени Гани Муратбаева и завершилась разгромной победой местной команды со счетом 5:1.

Счет в матче открыл игрок хозяев поля Токтар Жангылышбай (3), спустя десять минут он реализовал второй момент и отметился дублем в ворота соперника. Довел счет до разгрома Думан Нарзилдаев, забивший третий мяч "Тоболу" на 24-й минуте.

Четвертый гол на свой счет записал полузащитник 28-летний казахстанский полузащитник Дидар Жалмукан (37). Спустя две минуты после старта второго тайма отличился Ерсултан Торекул. Единственный мяч гостей с пенальти забил Бекзат Минайдаров (70).

Обе команды завершили свои выступления в турнире. С тремя очками "Кайсар" и "Тобол" заняли третье и четвертое места в группе В соответственно. Полуфиналистом из данного квартета стал ФК "Женис".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.