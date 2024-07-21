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Определились все полуфиналисты нового казахстанского турнира на миллион долларов

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Матч "Кайрата" и "Жениса" в сезоне-2024
Матч "Кайрата" и "Жениса". Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

В воскресенье завершился групповой этап Кубка лиги — нового турнира в казахстанском футболе. Определились четыре команды, которые продолжат борьбу за трофей, передает корреспондент NUR.KZ.

В турнире стартовали 16 команд — все представители Казахстанской премьер-лиги и три клуба из Первой лиги. Они были разбиты на четыре группы.

Победители каждого квартета вышли в плей-офф. Матчи на выбывание начнутся со стадии 1/2 финала.

Борьбу за трофей продолжат алматинский "Кайрат" (первое место в группе A), астанинский "Женис" ( группа В), семейский "Елимай" (группа С) и "Астана" (группа D). В Qazaqstan Football League уже объявили пары плей-офф. В полуфинале "Елимай" сыграет с "Астаной", а "Кайрат" — с "Женисом".

Полуфиналы пройдут в двухматчевом формате. Игры этой стадии запланированы на 10-11 августа и 30 октября. Финал Кубка лиги назначен на 24 ноября.

Напомним, суммарный призовой фонд турнира равен миллиону долларов и является рекордным для казахстанского футбола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2137563-opredelilis-vse-polufinalisty-novogo-kazahstanskogo-turnira-na-million-dollarov/

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