"Кайрат" одержал разгромную победу и вышел в полуфинал Кубка лиги

Футболисты алматинского "Кайрата одержали крупную домашнюю победу над "Таразом" в матче третьего тура группового этапа Кубка лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча состоялась на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
В составе "Кайрата" забитыми мячами отметились бразилец Жоао Пауло (32 минута), а также казахстанцы Еркебулан Сейдахмет (45) и Андрей Ульшин (73).
Победа позволила алматинцам набрать семь очков и выиграть группу А. Именно "Кайрат" вышел в полуфинал Кубка лиги из этого квартета.
В активе "Тараза" осталось три балла. Команда из Первой лиги заняла третье место в группе, по дополнительным показателям опередив уральский "Акжайык".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2137551-kayrat-oderzhal-razgromnuyu-pobedu-i-vyshel-v-polufinal-kubka-ligi/