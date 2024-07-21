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"Акжайык" сенсационно обыграл "Кызыл-Жар" в матче Кубка лиги

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Момент матча "Акжайык" - "Кызыл-Жар"
Момент матча "Акжайык" - "Кызыл-Жар": Пресс-служба ФК "Кызыл-Жар"

Футбольный клуб "Акжайык" из Уральска одержал победу над петропавловским "Кызыл-Жаром" в матче третьего тура группового этапа Кубка лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась в Уральске на стадионе "Акжайык".

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1. Первый гол в матче забил 18-летний нападающий "Акжайыка" Чингиз Кубашев, поразивший ворота соперника уже на 13-й минуте игры.

Под занавес первого тайма защитник гостей Улар Жаксыбаев отправил мяч в свои ворота, автогол зафиксирован на 40-й минуте.

Ответный мяч гости забили на 90+4 усилиями нападающего Сенина Себаи.

На официальном сайте Казахстанской футбольной лиги (QFL) зафиксировано 10 нарушений правил: шесть со стороны "Акжайыка" и четыре от "Кызыл-Жара". Однако главный арбитр матча Сергей Ноженко не показал ни одного предупреждения.

"Акжайык", выступающий в Первой лиге, набрал три очка по итогам группового этапа и замкнул квартет А. В активе "Кызыл-Жара" осталось четыре балла, петропавловцы не поднимутся выше второй позиции и не выйдут в плей-офф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2137536-akzhayyk-oderzhal-pobedu-nad-kyzyl-zharom-v-matche-kubka-ligi/

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