Разгромом завершился матч "Елимая" и "Атырау" в Кубке лиги

Футболисты семейского "Елимая" одержали крупную домашнюю победу над "Атырау" в матче третьего тура группового этапа Кубка лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча группы С прошла на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Гости провели этот матч в специальной форме с социальным призывом против домашнего насилия.

В составе "Елимая" первый гол оформил казахстанский полузащитник Жан Али Пайруз (63 минута). Второй мяч с пенальти забил бразильский хавбек Рожерио Алвес дос Сантос, также известный как Шина (85). Окончательный счет установил российский защитник Даниил Пенчиков (90+3).

Победа позволила семейчанам набрать семь очков и единолично возглавить группу C. В активе "Атырау" осталось четыре балла, команда сохранила вторую позицию в таблице.

Напомним, в плей-офф Кубка лиги выйдут только победители четырех групп. Они продолжат борьбу за трофей со стадии 1/2 финала.

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