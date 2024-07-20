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"Каспий" в меньшинстве обыграл "Жетысу" и возглавил группу в Кубке лиге

Опубликовано:

Игрок ФК "Каспий" Алтынбек Сапаров
Алтынбек Сапаров: Пресс-служба ФК "Каспий"

Футбольный клуб "Каспий" из Актау одержал победу на своем поле в рамках матча третьего тура группового этапа Кубка лиги Казахстана, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе имени Туякова в Жанаозене.

Счет в матче открыл 36-летний нападающий "Каспия" Санат Жумаханов, ему удалось реализовать свой момент на 17-й минуте встречи. Хозяева увеличили разрыв во втором тайме. На 67-й минуте игрок актауцев Бакдаулет Конлимкос поразил ворота соперника, этот мяч стал победным для команды.

Ответный гол "Жетысу" смог забить на 71-й минуте усилиями Данияра Усенова.

На протяжении всей встречи главный арбитр Денис Тевяшов показал шесть желтых карточек, по три каждой команде. Дважды "горчичник" получил 23-летний полузащитник "Каспия" Дамир Марат. Футболист покинул поле на 75-й минуте.

"Каспий" – "Жетысу" 2:1

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2137320-kaspiy-v-menshinstve-obygral-zhetysu-i-vozglavil-gruppu-v-kubke-lige/

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