"Кайрат" расторг контракт с капитаном команды

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" на официальном сайте объявил о расторжении контракта с российским защитником и капитаном команды Виктором Васиным, передает NUR.KZ.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Васин выступал за "Кайрат" с начала 2022 года, в нынешнем сезоне он был капитаном команды. Всего за алматинцев российский защитник провел 68 матчей, в которых забил четыре мяча.

"Его вклад в команду был гораздо больше, чем можно выразить цифрами. Он вдохновлял товарищей по команде, поддерживал нас в трудные моменты и всегда отдавался игре на 100%. Большая семья ФК "Кайрат" искренне благодарит Виктора за его преданность, трудолюбие и профессионализм! Желаем ему благополучия и успехов во всех начинаниях!" — сказано в сообщении клуба.

Сам Васин также сделал заявление в Instagram.

"Пришло время прощаться! Я был рад быть частью "желто-черной" семьи. За два с половиной года мы вместе прошли через многое. Я счастлив и горжусь, что был капитаном. Спасибо пацанам, штабу и руководству за доверие и поддержку во всем! Для меня клуб стал больше чем команда, а Алматы вторым домом.

Отдельное спасибо хочется сказать болельщикам – вы всегда с нами и гоните команду вперед! Буду рад увидеть вас всех на матче "Кайрат" – "Тараз" в это воскресенье, где я смогу попрощаться с вами лично. Желаю клубу много побед, титулов и кубков! Алға, "Қайрат"!" – заявил Васин.

На данный момент футболисту 35 лет. Его трансферная стоимость оценивается в 200 тысяч евро.

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