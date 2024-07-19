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Главный тренер "Тобола" извинился перед болельщиками после вылета команды из Лиги Европы

Опубликовано:

Главный тренер ФК "Тобол" Нурбол Жумаскалиев
Нурбол Жумаскалиев: Пресс-служба ФК "Тобол"

Главный тренер костанайского ФК "Тобол" Нурбол Жумаскалиев обратился к болельщикам команды после игры с "Ружомбероком", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, в четверг "Тобол" на своем поле обыграл словацкую команду со счетом 1:0 в рамках ответной встречи первого отборочного раунда Лиги Европы. Однако казахстанцы не вышли в следующий раунд, поскольку уступили в общей разнице двухматчевого противостояния (3:5).

"Прежде всего хотелось бы извиниться перед болельщиками, от всей команды и от себя лично, а также поблагодарить за сегодняшнюю поддержку, за то, что до конца верили в нашу победу. Игра, в принципе, давалась, но не хватило реализации", - заявил Жумаскалиев на послематчевой пресс-конференции.

"Тобол" продолжит выступления на международной арене в рамках Лиги конференций УЕФА. Соперником команды выступит швейцарский ФК "Санкт-Галлен", первая игра состоится 25 июля в Швейцарии, ответная 1 августа в Костанае.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2136831-glavnyy-trener-tobola-izvinilsya-pered-bolelshchikami-posle-vyleta-komandy-iz-ligi-evropy/

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