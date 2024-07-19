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"Астана" узнала первого соперника по Лиге конференций

Опубликовано:

Футболисты "Астаны" в сезоне-2024
Футболисты "Астаны". Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА с молдавским "Милсами" (Орхей), передает корреспондент NUR.KZ.

Это стало известно после матчей первой стадии отбора. "Милсами" стартовал в Лиге конференций противостоянием с белорусским "Торпедо-БелАЗ" из Жодино.

Ответная встреча команд в четверг завершилась нулевой ничьей. "Милсами" оказался сильнее по сумме двух встреч благодаря выездной победе недельной давности со счетом 4:2.

Таким образом, молдавская команда станет первым соперником для "Астаны" в новом сезоне Лиги конференций, так как столичный клуб начнет выступление в еврокубке со второго квалификационного раунда.

Стартовый матч этой пары состоится 25 июля на поле "Милсами". Ответная встреча запланирована на 1 августа и пройдет в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2136498-astana-uznala-pervogo-sopernika-po-lige-konferenciy/

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