"Астана" узнала первого соперника по Лиге конференций

Футбольный клуб "Астана" сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА с молдавским "Милсами" (Орхей), передает корреспондент NUR.KZ.

Это стало известно после матчей первой стадии отбора. "Милсами" стартовал в Лиге конференций противостоянием с белорусским "Торпедо-БелАЗ" из Жодино.

Ответная встреча команд в четверг завершилась нулевой ничьей. "Милсами" оказался сильнее по сумме двух встреч благодаря выездной победе недельной давности со счетом 4:2.

Таким образом, молдавская команда станет первым соперником для "Астаны" в новом сезоне Лиги конференций, так как столичный клуб начнет выступление в еврокубке со второго квалификационного раунда.

Стартовый матч этой пары состоится 25 июля на поле "Милсами". Ответная встреча запланирована на 1 августа и пройдет в Астане.

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