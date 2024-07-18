Главный тренер "Ордабасы" озвучил причины вылета команды из Лиги чемпионов

Главный тренер шымкентского футбольного клуба "Ордабасы" Александр Седнев прокомментировал поражение своей команды в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает Meta-ratings.kz.

Напомним, в среду "Ордабасы" сыграл ответный матч в рамках отборочного раунда самого престижного клубного еврокубка с молдавским ФК "Петрокуб" из города Хынчешты.

Встреча завершилась победой молдован со счетом 1:0. В первой игре команды сыграли вничью со счетом 0:0.

"Обе команды атаковали. Мы совершали ошибки, в том числе в обороне, которые позволяли сопернику выбегать в атаки. Где-то спешили, а где-то было слишком много подготовительных передач. У нас не получилась игра через фланг. Мало доставляли мяч в штрафную. Владели мячом, но остроты с нашей стороны было недостаточно", - резюмировал выступление своих подопечных Седнев.

Таким образом действующие чемпионы Казахстана покинули Лигу чемпионов и продолжат выступления на международной арене в квалификации Лиги конференций.

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