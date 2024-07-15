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Видеообзор финала Кубка Америки Аргентина – Колумбия

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Сборная Аргентины празднует победу в финале Кубка Америки
Сборная Аргентины празднует победу в финале Кубка Америки: Carmen Mandato/Getty Images

Официальный YouTube-канал QAZSPORT TV опубликовал финальный матч Кубка Америки по футболу – 2024, где встретились сборные Аргентины и Колумбии, передает NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Хард Рок" в Майами (США). Изначально матч должен был стартовать в 05:00 по казахстанскому времени, однако стартовый свисток был отложен из-за беспорядков на арене, связанных с болельщиками, которые пытались пройти без билетов.

Игра состоялась с опозданием. В первом тайме команды показали конкурентную борьбу, однако счет остался "сухим", ни одна из команд не смогла реализовать свои моменты. Во втором отрезке также не было голов. На 66-й минуте капитан аргентинской сборной Лионель Месси покинул поле из-за повреждения, полученного входе стыка с игроком соперника Луисом Диасом.

Единственный гол в матче забил нападающий миланского "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес на 112-й минуте.

Таким образом, "бело-голубые" одержали победу в финале с минимальным разрывом в счете и смогли отстоять титул действующих чемпионов Америки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2134443-videoobzor-finala-kubka-ameriki-argentina-kolumbiya/

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