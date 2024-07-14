Объявлены стартовые составы Испании и Англии на финал Евро-2024

Сборные Испании и Англии представили стартовые составы на финальный матч чемпионата Европы по футболу – 2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Англичане предпримут вторую подряд попытку завоевать титул чемпионов после неудачи в домашнем финале прошлого турнира, а испанцы будут бороться за рекордный четвертый трофей.

Состав сборной Испании: Унаи Симон (№23), Дани Карвахаль (2), Робен ле Норман (3), Эмерик Лапорт (14), Марк Кукурелья (24), Родри (16), Фабиан Руис (8), Дани Ольмо (10), Ламин Ямаль (19), Альваро Мората (7, капитан), Нико Уильямс (17).

Состав сборной Англии: Джордан Пикфорд (№1), Марк Гехи (6), Джон Стоунз (5), Кайл Уокер (2), Люк Шоу (3), Деклан Райс (4), Кобби Майну (26), Букайо Сака (7), Джуд Беллингем (10), Харри Кейн (9, капитан), Фил Фоден (11).

Матч состоится на Олимпийском стадионе в Берлине, прямая трансляция на телеканалах Qazsport и Qazaqstan начнется в 23:50, стартовый свисток прозвучит в полночь с 14 на 15 июля.

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