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Нуралы Алип выиграл еще один трофей в составе "Зенита"

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип, выиграл Суперкубок России, передает корреспондент NUR.KZ.

В матче за первый трофей нового сезона "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 4:2. Встреча прошла на "Волгоград Арене".

В составе петербуржцев отличились Родригао (13 минута), Вендел (33) и Максим Глушенков (42, 68). У "Краснодара" по мячу забили Никита Кривцов (65) и Федор Смолов (70).

Алип вышел на поле на 66-й минуте, заменив Родригао. Результативными действиями казахстанец не отметился.

"Зенит" выиграл Суперкубок России в девятый раз в истории и пятый раз подряд. Алип стал обладателем этого трофея трижды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2133552-nuraly-alip-vyigral-eshche-odin-trofey-v-sostave-zenita/

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