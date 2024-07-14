Нуралы Алип выиграл еще один трофей в составе "Зенита"

Санкт-петербургский "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип, выиграл Суперкубок России, передает корреспондент NUR.KZ.

В матче за первый трофей нового сезона "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 4:2. Встреча прошла на "Волгоград Арене".

В составе петербуржцев отличились Родригао (13 минута), Вендел (33) и Максим Глушенков (42, 68). У "Краснодара" по мячу забили Никита Кривцов (65) и Федор Смолов (70).

Алип вышел на поле на 66-й минуте, заменив Родригао. Результативными действиями казахстанец не отметился.

"Зенит" выиграл Суперкубок России в девятый раз в истории и пятый раз подряд. Алип стал обладателем этого трофея трижды.

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