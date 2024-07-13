Месси прокомментировал свое состояние перед финалом Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал о своем психологическом настрое в преддверии финала Кубка Америки – 2024, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Напомним, Аргентина является действующим победителем турнира, 15 июля команде предстоит защита титула в матче со сборной Эквадора. Встреча состоится в 05:00 по казахстанскому времени.

"Как всегда, я спокоен и жду начала матча, ведя повседневную жизнь. После того, что мы пережили за последние несколько лет, я гораздо спокойнее, чем раньше.

Стараюсь получать больше удовольствия от происходящего и проживать каждый момент, а не торопить время. Просто живу моментом и жду, когда наступит игра. Когда настанет её время, мы сосредоточимся на ней", - цитирует слова Месси "Чемпионат".

37-летний нападающий отметился одним голом в данном розыгрыше турнира, что позволило ему выйти на второе место в списке лучших бомбардиров на международном уровне.

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